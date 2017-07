La gendarmerie met en service ses nouvelles motos Yamaha

Depuis quelques jours, l'Escadron départemental de sécurité routière de la Réunion vient d'être doté de 8 nouvelles motos YAMAHA MT 09 TRACER en remplacement d'autant de vieillissantes 900 TDM.



Ces nouvelles machines modernes et particulièrement maniables sont encore plus adaptées aux routes sinueuses et aux dénivelés souvent importants du réseau routier local. Elles ont été présentées au commandant de l'EDSR et aux commandants des trois BMO de l'île à la Caserne Vérines, la semaine dernière.



D'une cyclindrée de 850 cm3, le moteur 3 cylindres refroidi par eau est couplé à bas régime et favorise les reprises linéaires ainsi que la stabilité en courbe. La protection des pilotes est correcte avec une bulle proéminente et des protections de poignées bien utiles. Les feux de pénétrations spéciaux à l'avant comme à l'arrière sont bien plus perceptibles que les motos plus anciennes. Après quelques tours de roues, les pilotes semblent conquis par les qualités de cette machine.



L'aspect "sécurité active" progresse également. L'ABS et l'anti-patinage sont de série et plusieurs modes de conduite sont proposés. Par ailleurs, ces machines embarquent un extincteur et sont recouvertes par les bandes rétro-réfléchissantes jaunes aux normes de sérigraphie européennes qui les rendent encore plus visible sous tous les angles.



Ce nouvel outil de travail permettra aux militaires de l'EDSR d'accomplir leurs missions quotidiennes de lutte contre la violence routière, dans des conditions de sécurité optimales.