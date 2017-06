La frégate Surcouf saisit 400kg d'héroïne sur deux boutres au large de l'Afrique de l'Est

Depuis le 13 avril, la France assure le commandement de la CTF 150.

La frégate légère furtive Surcouf a intercepté un boutre le 18 mai dernier, au cours d'une patrouille au large des côtes de l’Afrique de l’Est. A l'intérieur du bâtiment, déjà connu pour s’être livré à plusieurs reprises au trafic de drogue, et après deux jours de fouilles approfondies, les marins ont découvert près de 200 kg d’héroïne.Quelques jours plus tard, le 3 mai, le Surcouf a intercepté un second boutre avec la même quantité d’héroïne à bord. Au total, 400 kg de cette drogue, soit l’équivalent de 4 millions de doses ayant une valeur commerciale estimée à plus d’une centaine de millions d’euros, ont été détruits suite à l’action de l’équipage de la frégate française.Le Surcouf appartient avec la frégate Nivôse qui est basée à la Réunion, à la CTF 150 (Combined Task Force), une force navale mise sur pied au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, qui a notamment pour mission de lutter contre les trafics illicite servant potentiellement à financer les organisations terroristes dans une région allant de l’océan Indien à la mer Rouge.