La "fleur solaire" qui alimente la station-service des Cafés à Sainte-Marie

Vous l’avez peut-être déjà repéré en passant sur la quatre-voies en direction de l’Est, ce générateur solaire en forme de fleur.



Il s’agit de la "smartflower" (fleur intelligente) imaginée par une start-up autrichienne et développée par Sunzil, en collaboration avec Total. Ce générateur photovoltaïque permet une production d’électricité directement sur site, pour une consommation immédiate.



"À la manière d’un tournesol, il va s’ouvrir le matin et se déployer dès les premiers rayons du soleil et suivre la course du soleil toute la journée pour se replier au coucher du soleil", explique Robinson Alazraki, directeur de Sunzil Océan Indien.