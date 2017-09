La fête de la Salette débute ce vendredi

Le pèlerinage de Notre-Dame-de-la-Salette débute ce vendredi à Saint-Leu, pour s'achever mardi 19 septembre prochain, jour de la traditionnelle messe de la Salette.



Pour l'occasion, fête foraine, exposants et forains seront en place dans le parc du 20 décembre et à la Ravine Saint-Leu. Ce dernier lieu accueillera également des concerts g ratuits du 15 au 18. Au programme notamment Jean-Roland (Kayen), Kénaelle, Baster, Lovers 974 (avec Metys & PIX’L).



Cette manifestation engendrant une forte affluence, des difficultés de circulation sont à prévoir pour la traversée de Saint Leu. "Sur la RN1A en centre-ville de Saint Leu, pour permettre le bon déroulement de la manifestation religieuse intitulée " Fête de la Salette ", la circulation est interdite dans les deux sens entre la rue de la Marine et la rue Gaspard jusqu’au lundi 25 septembre à 7h", prévient le CRGT.



Pour les usagers voulant se rendre dans le Sud ou dans l’Ouest, il est conseillé d’emprunter la RN1 Route des Tamarins pendant toute la durée de la manifestation.