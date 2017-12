La femme de Riad Ben Cheick placée en garde à vue

La femme de Riad Ben Cheick, St-Louisien mis en examen et écroué "pour apologie du terrorisme" , a hier, été placée en garde à vue par la Sureté départementale dans le commissariat Malartic.Selon les informations du Journal de l’île, elle partagerait la même idéologie extrémiste que son époux. Le 2 octobre dernier, il a été interpellé à son domicile de St-Louis par le GIGN. L’homme de 44 ans a posté des messages haineux sur Twitter à la libération du journaliste de Nicolas Hénin, prisonnier du groupe État islamique en 2013 et au décès de la journaliste, Véronique Robert. Il aurait également été en lien avec les détenus radicalisés de la prison de Fresnes qui projetaient de commettre un attentat. Mais sur ce point, l’homme nie.Son épouse réfute également toute implication dans ces tweets et dit même ne pas avoir été au courant.