La duperie de Ericka Bareigts , socialiste-PS

Les électeurs sont appelés à choisir le/la député(e) sur la 1ère circonscription les 11 et 18 juin prochain .

16 candidats font face à Ericka Bareigts , socialiste-PS , un record !



Les électeurs sont dubitatifs devant tant d’énergie à employer par les 17 candidat(e)s , un(e) seul(e) sera élu(e) .

Voyons le cas de Ericka Bareigts , socialiste-PS où son bilan de députée sortante n’est pas aussi glorieux comme le prétendre ses admirateurs dans les médias ou en campagne électorale.



Il y a forfaiture en maquignonnant ses résultats d’élue sur les bancs de l’assemblée nationale d’une part , ministre d’autre part en nous faisant croire tout est rose dans ce monde de bisounours PS .



La réalité est tout autre , la politique du gouvernement socialiste a été une catastrophe parce que les élections législatives s'annoncent périlleuses pour le PS se placer à équidistance de REM et de la France insoumise , le message est brouillé par ceux qui s'affichent sous l'étiquette de la 'majorité présidentielle' et ceux qui rêvent d'une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, qui veut faire du PS un satellite de la France insoumise .

Ericka Bareigts soutenait Benoît Hamon à la présidentielle 2017 , alors que pour les législatives elle se rêve en Macron le grand écart est vertigineux . Sur le terrain les électeurs ne décolèrent pas contre cette socialiste qui joue la carte de la majorité présidentielle. Ericka Bareigts avance sur les deux tableaux. C'est égoïste, immoral et néfaste pour le collectif."



La déroute socialiste se profile, les responsables socialistes se projettent dans l'après-législatives. Le PS devra se réinventer , Ericka Bareigts cherche une nouvelle virginité en faisant croire qu’elle est la seule à défendre les dionysiens , contesté sur le terrain à Sin Dni en nous faisant avaler son délire d’un débat sur la reconstruction qu'il n'est "pas impossible" que le parti change de nom, voire même de siège.



Le Parti socialiste pourrait subir une déroute aux prochaines législatives. Plusieurs ténors socialistes sont ainsi en danger dans cette bataille , candidat à Paris, le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis est menacé , l'ex-ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem est aux prises à Villeurbanne avec le chef d'entreprise En Marche! Bruno Bonnell .



S'il concourt sans l'étiquette PS, Manuel Valls est au coude à coude dans son fief d'Evry , avec une candidate de la France insoumise (LFI).



Ericka Bareigts n’est pas la seule candidate à parler de rassemblement sur Sin Dni.

Disons non à Ericka Bareigts , la députée sortante socialiste-PS pour son bilan ;

Disons non à Ericka Bareigts , la députée sortante socialiste-PS en lui refusant un second mandat sur la prochaine législature 2017-2022 ;



Disons non à Ericka Bareigts , une socialiste-PS qui n’a pas le courage d’afficher le poing et la rose la saga d’un logo , la mort lente et discrète de l'emblème du PS semblait inscrite dans l'air …



Aidons , ces derniers dinosaures au PS , en particulier Ericka Bareigts , une socialiste-PS à partir de ces élections législatives du 11 et 18 juin prochain .



PS : Disons non à Monique Orphé , sur la 6e circonscription , disons non à Philippe Le Constant , sur la 5e circonscription …