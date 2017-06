"La droite St-Pierroise divisée, est en perte de confiance" selon Virginie Gobalou

Virginie Gobalou, candidate dans la 4e circonscription, tenait ce dimanche aux côtés du député sortant et désormais son suppléant, Patrick Lebreton, un meeting à Saint-Joseph.



Selon l'organisation, plus de 1 500 personnes étaient "au rendez-vous du Progrès 974" sous la Halle François Mitterrand.



"La droite St-Pierroise, faute d'argument et inquiète de la non popularité de son candidat Lorion, dit que je suis seule dans cette campagne. Elle se trompe, St-Joseph, Petite-île, St-Pierre ont répondu massivement présent", a commenté la candidate à l'issue de ce meeting sur sa page Facebook. "La droite St-Pierroise divisée, est en perte de confiance et de vitesse", poursuit-elle avant de conclure, "Vive la 4ème circonscription et vive le Sud."