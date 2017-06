La douane saisit 7000 cachets d’artane et 1600 cartouches de cigarettes

La fouille approfondie des marchandises a également permis de découvrir 7 000 cachets d’artane, dissimulés dans le double fond d’un meuble en bois, ainsi que 80 pots de crème à blanchir et 46 bouteilles d’aloe macroclada (ou vahona), plante endémique de Madagascar menacée d’extinction et protégée dans le cadre de la convention de Washington.



Les marchandises de fraude ont été saisies et une enquête sera diligentée pour déterminer l’étendue de ce trafic et les personnes impliquées.



Les douanes malgaches ont coopéré à cette saisie, en transmettant des informations utiles à l’organisation du contrôle.