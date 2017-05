La dernière rumeur : Didier Robert ministre de Macron...

C'est la dernière folle rumeur qui court sur le net : Didier Robert pourrait être nommé en fin de journée ministre dans le gouvernement d'Emmanuel Macron.



Il réussirait là où Thierry Robert a échoué. Ce qui serait une deuxième claque magistrale administrée au député-maire de Saint-Leu.



Le président de la Région était hier en déplacement à Maurice, où il a rencontré le Premier ministre. Dans l'hypothèse où la rumeur serait vraie, il faudrait qu'il soit demain matin à Paris pour assister au premier conseil des ministres de l'ère Macron/Philippe. Or, d'après nos renseignements, rien de tel n'est prévu.



Tout laisse donc à penser que cette rumeur en restera au stade... de la rumeur.



Ericka Bareigts maintenue ?



Puisqu'on en est au stade des supputations, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les chances d'Ericka Bareigts de se succéder à elle même rue Oudinot.



Possible, car on dit qu'Emmanuel Macron a apprécié son travail mais pas dit que l'ancienne député de la 1ère circonscription ait envie de reprendre du service. En tous les cas, pas dans les conditions qu'elle a connues jusqu'ici...



Et si le ministère disparaissait ?



A moins que le ministère des Outremers ne disparaisse, purement et simplement. C'est une autre possibilité, rendue plus crédible depuis que l'on sait que le gouvernement qui sera annoncé ce soir ne devrait compter que 15 ministres.



Et tout le monde se souvient qu'Emmanuel Macron avait annoncé qu'il installerait un "référent outremer" dans chaque ministère.



Dans cette hypothèse, on peut imaginer qu'il ait dans la tête l'idée de supprimer le poste de ministre.



Réponse à toutes ces interrogations ce soir...