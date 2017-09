La crise "chiens errants" à La Réunion?

Aujourd’hui, je voulais ouvrir cette nouvelle catégorie en faisant un bilan de la condition animale au Tampon, la ville dans laquelle j’ai grandi jusqu’à mon entrée à l’université.



Il y a quelques jours, le maire de la ville, M. André Thien Ah Koon a décrété qu’il y aurait bientôt « une crise chiens errants » comme nous connaissons déjà la « crise requin ». En effet, il y aurait eu quelques incidents dans des élevages. Les chiens auraient attaqué des moutons et autres petits animaux exploités par l’Homme. Pour régler ce problème, la solution semble avoir été trouvée: l’abattage de ces animaux, souvent abandonnés ou nés dans la nature à cause des parents non stérilisés/castrés.



Lorsque l’on recherche des informations au sujet de cette histoire sur internet, on tombe sur des commentaires incitants à la haine, au recours à la violence et la volonté d’abattre ces animaux.

Une question me vient alors. Jusqu’où pourrait aller l’Homme afin de se débarrasser de ce qui le dérange? Avant d’envisager de massacrer des chiens qui se sont retrouvés à la rue par la faute de l’être humain, ne serait-il pas possible de remanier les lois au sujet des animaux de compagnie?



En Suisse notamment, on trouve un bon nombre d’obligations qu’un propriétaire doit respecter afin d’élever son animal de compagnie dans de bonnes conditions.



A-t-on déjà vu de telles règles solides à la Réunion, en France? Le nombre de chiens que l’on voit mourir sur les voies rapides illustre bien le fait que l’animal (de compagnie ou non) est resté au statut de « chose », d’objet, de possession.



Pourtant si des mesures seraient prises pour éviter les multiples adoptions sans réelles prises de conscience – on a tous connu l’enfant qui voulait avoir un chiot pour Noël ou un chaton pour son anniversaire – il n’y aurait certainement pas autant d’abandons et donc de chiens qui se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la nature.

Pourrait-on régler ce problème à sa source et non la partie émergée de l’iceberg?

Pourrait-on éradiquer les élevages d’animaux qui ne sont pas reconnus? Interdire les ventes dans les petites annonces qui sont éditées par des particuliers?

Pourrait-on obliger la stérilisation et l’identification des animaux?

Pourrait-on apporter de nouvelles structures à la ville pour recueillir ces animaux et mobiliser de nouvelles personnes afin d’assurer leur sécurité?

Pourrait-on éviter que des milliers d’euthanasies soient pratiquées chaque année sur l’île?

Pourrait-on privilégier la bienveillance?



De nombreuses campagnes sont déjà mises en place pour que les familles ayant de faibles revenus puissent faire stériliser leurs animaux. Pourtant, cela n’est pas suffisant.



Serait-ce donc trop demander de pouvoir réfléchir à des mesures qui permettraient de diminuer – dire « stopper » serait forcément utopique – l’errance animale et de ce fait de ne pas avoir recours à la violence et à la mort d’animaux sensibles pour empêcher que le petit business des éleveurs soit pérenne? Des familles d’accueil pourraient certainement être trouvées afin d’éviter la mort de ces chiens.



Malheureusement, la condition animale ne semble pas être parmi les préoccupations du maire. Ayant vu le week-end dernier la présence du cirque Zavatta et de ses nombreux animaux (lions, chameaux, chevaux…) à l’entrée du Tampon, ma crainte pour les animaux de l’île ne cesse d’augmenter.



Je continue tout de même à croire que cette mesure ne sera pas prise, que la municipalité prendra de nouvelles dispositions afin de ne pas tuer arbitrairement des animaux qui se sont retrouvés à la rue par la faute des mêmes personnes qu’ils dérangent aujourd’hui. D’ailleurs, a-t-on même chercher à savoir si ces animaux n’étaient pas simplement perdus, si certains sont identifiés?



J’espère encore que de meilleures valeurs seront transmises à nos enfants et que les personnes encourageant cette barbarie pourront se remettre en question.

Amour & Paix.