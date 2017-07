Mail Communiqué La compagnie Ewa dans le positif pour la 2ème année consécutive Ewa Air affiche pour la 2ème année consécutive des résultats positifs, et ce au bout seulement de son 3ème exercice fiscal complet.

Le conseil d’administration de la compagnie Ewa Air s’est réuni le mercredi 5 juillet dernier et a entériné les résultats de l’exercice fiscal 2016-2017.



Ewa Air présente pour l’exercice fiscal 2016/2017, courant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, un résultat d’exploitation positif de 0,24 million d’euros et ce pour la deuxième année consécutive. Avec un chiffre d’affaires de 9.4 millions d’euros, en nette progression de 33% par rapport à l’exercice précédent, Ewa Air réalise ainsi un résultat net de 0.21 million d’euros et ce dans un contexte économique ou le prix du fuel reste très élevé, 75% plus cher qu’à la Réunion.



"Ewa est sur le chemin de la durabilité"



« Au cours de ces 3 années seulement d’activité, la compagnie Ewa Air a su démontrer sa capacité à relever des défis majeurs tout en respectant ses engagements énoncés dans son business plan. Je suis fier aujourd’hui du travail accompli et de l’implication de toutes les équipes de cette petite compagnie qui permet à Ewa Air de dégager pour la deuxième année consécutive un résultat bénéficiaire. Ses bons résultats, son réseau étoffé de 7 destinations desservies en propre, sa flotte composée de 2 ATR 72-500, conduisent Ewa Air sur le chemin de la durabilité. Forte de cette dynamique de développement, la compagnie mahoraise doit désormais poursuivre ses efforts et consolider sa position de leader dans le Canal du Mozambique. Je lui souhaite en cela un plein succès », déclare, Marie-Joseph Malé, président directeur général d’Ewa Air.



Sur les 12 derniers mois, Ewa Air aura transporté près de 70 000 passagers, affichant ainsi une augmentation de son trafic passager de 32%.



Créée en septembre 2013 avec le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie, la société Ylang Invest et la compagnie Air Austral, Ewa Air entend poursuivre la mise en œuvre de son plan d’affaires et consolider sa position de compagnie leader dans le Canal du Mozambique. Pour atteindre cette ambition et enregistrer des performances opérationnelles durables, Ewa Air entend optimiser son programme de vols et développer le hub de l'aéroport de Dzaoudi. Zinfos974 Lu 186 fois



