Mail A la Une . "La commune de Saint-Paul est empêtrée dans ses propres filets"





"Les acteurs sont divisés, la municipalité ne prend pas ses responsabilités et l’argent du contribuable est gaspillé", juge l’ancien adjoint d’Huguette Bello pour qui la gestion des filets est défaillante. Il estime d’ailleurs que la récente rupture du contrat de maintenance avec l’entreprise Seanergy vient confirmer ce que l’opposition faisait valoir "depuis le début", à savoir que "l’appel d’être était précipité, le manque d’études préalables et un contrat en défaveur de la collectivité". Emmanuel Séraphin considère ainsi que la mairie aurait mieux fait d’externaliser la gestion de ces filets. "Elle aurait dû faire un avenant à la DSP (délégation de service public) de la SPL Tamarun", déclare-t-il, rappelant les coûts des filets : "4 millions d’investissement et 1 million par an de fonctionnement".



Si le dispositif est actuellement le même pour sécuriser la baignade et les activités nautiques, Emmanuel Séraphin estime nécessaire l’installation d’un filet de baignade distinct. "La baignade est indispensable pour préserver l’activité économique de la station", note-t-il, souhaitant la mise en place d'un programme d'animation en parallèle.



Les élus s'augmentent, une "situation ubuesque"



Autre élément pointé du doigt : le cas de la piscine de Boucan Canot, toujours au stade de chantier en raison des épisodes de fortes houles qui ont touché notre île. "On ne fait pas ce genre de travaux lors de l’hiver austral. Il faut qu’ils arrêtent de prendre des décisions comme ça, il faut demander des conseils", s'indigne à ce sujet Guylain Moutama. La "désorganisation manifeste des services" face à l'épisode de l'ensablement du Port de Saint-Gilles est aussi décriée.



"La commune de Saint-Paul est aujourd'hui empêtrée dans ses propres filets. À trop vouloir donner de leçons à tout le monde, le maire et ses élus se retrouvent complètement isolés face aux promesses faites aux surfeurs, aux professionnels, aux commerçants et aux usagers", conclut Emmanuel Séraphin, avant de dénoncer une dernière "situation ubuesque" :



" C’est un comble, à Saint-Paul, il n’y a plus de majorité stable, et on a vu un conseil qui s'est arrêté en pleine séance car il n'y avait plus de quorum. Cette situation est ubuesque par qu'il y avait à l'ordre du jour une délibération destinée, comble de l'ironie, à augmenter les indemnités des élus. La commune s'est empressée d'organiser un nouveau conseil pour valider cette augmentation, où il n'y avait plus besoin de quorum. Ils s’augmentent en disant qu’il y a beaucoup de travail mais ne sont même pas là pour le faire", tâcle-t-il. "C’est un aveu d’échec". C’est ainsi qu'Emmanuel Séraphin qualifie le courrier de Joseph Sinimalé diffusé dans la presse la semaine dernière , au sujet de la crise requin. A la veille du prochain conseil municipal, l'élu d'opposition (PLR) a donné une conférence de presse, accompagné de Guylain Moutama, pour évoquer la problématique de la sécurisation des plages."Les acteurs sont divisés, la municipalité ne prend pas ses responsabilités et l’argent du contribuable est gaspillé", juge l’ancien adjoint d’Huguette Bello pour qui la gestion des filets est défaillante. Il estime d’ailleurs que la récente rupture du contrat de maintenance avec l’entreprise Seanergy vient confirmer ce que l’opposition faisait valoir "depuis le début", à savoir que "l’appel d’être était précipité, le manque d’études préalables et un contrat en défaveur de la collectivité". Emmanuel Séraphin considère ainsi que la mairie aurait mieux fait d’externaliser la gestion de ces filets. "Elle aurait dû faire un avenant à la DSP (délégation de service public) de la SPL Tamarun", déclare-t-il, rappelant les coûts des filets : "4 millions d’investissement et 1 million par an de fonctionnement".Si le dispositif est actuellement le même pour sécuriser la baignade et les activités nautiques, Emmanuel Séraphin estime nécessaire l’installation d’un filet de baignade distinct. "La baignade est indispensable pour préserver l’activité économique de la station", note-t-il, souhaitant la mise en place d'un programme d'animation en parallèle.Autre élément pointé du doigt : le cas de la piscine de Boucan Canot, toujours au stade de chantier en raison des épisodes de fortes houles qui ont touché notre île. "On ne fait pas ce genre de travaux lors de l’hiver austral. Il faut qu’ils arrêtent de prendre des décisions comme ça, il faut demander des conseils", s'indigne à ce sujet Guylain Moutama."désorganisation manifeste des services"C’est un comble, à Saint-Paul, il n’y a plus de majorité stable, et on a vu un conseil qui s'est arrêté en pleine séance car il n'y avait plus de quorum. Cette situation est ubuesque par qu'il y avait à l'ordre du jour une délibération destinée, comble de l'ironie, à augmenter les indemnités des élus. La commune s'est empressée d'organiser un nouveau conseil pour valider cette augmentation, où il n'y avait plus besoin de quorum. Ils s’augmentent en disant qu’il y a beaucoup de travail mais ne sont même pas là pour le faire", tâcle-t-il.

MA - marine.abat@zinfos974.com Lu 700 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > St-Denis : Une boutique de fitness cambriolée mardi soir Irma : Les premières vidéos prises par une Réunionnaise en Guadeloupe