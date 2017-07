La colère des parents d'élèves de l'école de Bellemène

L'école de Bellemène est classée en grande difficulté (REP+), ce qui implique des effectifs réduits dans les classes. Or, actuellement, les 400 élèves que compte l'école sont répartis dans 19 classes, soit une moyenne de 21 enfants par classe. Le président Macron a promis 12 élèves en classe de CP et CE1 en REP+, un objectif qui doit laisser rêveurs les parents de l'école de Bellemène, puisque la norme actuelle n'est pas atteinte. De plus, les enfants sont répartis sur trois sites, qu'une route nationale traverse, constituant un réel danger pour les petits élèves.



Depuis 5 ans, les travaux sont régulièrement approuvés en conseil municipal, sans effet. Des algécos ont certes été ajoutés, mais la situation devient intolérable pour les petits élèves. En février 2017, les parents ont rencontré l'architecte et le coordonnateur santé-sécurité, et se sont donc permis d'espérer un changement rapide.



Lors de la rentrée 2014, le maire Joseph Sinimalé s'est rendu en personne dans l'école, promettant aux parents la mise en oeuvre très rapide des travaux, affirmant qu'il s'agissait pour lui d'une priorité. À ce jour, il est question que les travaux, initialement prévus en ce mois de juin, pour la rentrée prochaine, ne débutent qu'en décembre. Une situation intenable, que les parents d'élèves dénoncent, avec notamment une pétition, signée par 403 parents, et qui sera remise au maire demain jeudi 5 juillet, lors du conseil municipal.