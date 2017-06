La charte d'approche des baleines étendue aux dauphins et aux tortues

La charte d'approche qui concernait les baleines est étendue. Le nouveau document s'appliquera désormais aussi pour les dauphins et les tortues marines, afin de protéger ces espèces des comportements gênants de certains plaisanciers.



Cette nouvelle charte élaborée à l'initiative de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DEAL) - qui a piloté un groupe de travail suite aux remontées de terrain- sera signée début juillet, lors du congrès mondial sur les baleines à bosse.



"Il y a de plus en plus de collisions entre les bateaux et les tortues", relève dans un premier temps Laurent Mouysset, responsable administratif de Globice. En ce qui concerne les dauphins, alors que les deux dernières saisons ont été pauvres en termes d'observation de baleines, l'association a remarqué certains comportements problématiques.



"Prendre le temps"



"Les gens se sont rabattus sur les dauphins, mais ils ont tendance à penser que les dauphins aiment jouer et qu'on peut s'approcher vite et près. Ils n'ont pas forcément conscience qu'il faut prendre le temps".



Si la distance minimum à respecter avec les baleines est de 100 mètres, celle pour les dauphins et tortues est moins importante : 50 mètres. La charte recommande aussi, entre autres, de ralentir à l'approche des animaux, de limiter à cinq le nombre de bateaux en observation, d'éviter l'encerclement, de se déplacer parallèlement à leurs mouvements et de ne pas les poursuivre, ce dernier comportement étant répréhensible.



Pour promouvoir cette nouvelle charte de bonne conduite, un spot de sensibilisation a été créé, réalisé par Nawar Productions et co-financée par la DEAL et par l'association Globice. "Respectez-la, respectez-les" recommande la vidéo.