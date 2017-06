La chargée de mission Logement Outre-Mer a visité l’OGRAL de Trois-Bassins ce mercredi 28 juin

La visite s’est déroulée cet après-midi, mercredi 28 juin, dans les Hauts de l’Ouest à Trois-Bassins.

Opération GRoupée d’Amélioration Légère de l’ Habitat)

Accompagnée du TCO (service Planification de l’aménagement urbain et de l’habitat) et des différents partenaires de l’opération ( DEAL Compagnons Bâtisseurs , commune), la chargée de mission a été accueillie par quelques familles qui ont pu bénéficier de ce dispositif. L’OGRAL leur a permis de sortir de la précarité grâce à l’amélioration de leur logement et plus largement de leurs conditions de vie.L’OGRAL (désigne un dispositif destiné à éradiquer l’indignité sur une quinzaine de logements maximum dans un périmètre restreint. Les logements doivent être occupés par des familles sans droits, ni titres ou en grande indivision.Le TCO a conventionné avec Les Compagnons Bâtisseurs pour la réalisation sur 3 ans (2015-2018) de 90 Auto Réhabilitations Accompagnées (ARA), soit 30 par an. C’est dans le cadre du Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne (PILHI) , que les OGRAL ont vu le jour dans l’Ouest : d’abord à Bernica (Saint-Paul) inaugurée en octobre 2016, puis d’autres chantiers ont suivi comme ici à Trois-Bassins ou encore à Dos d’Âne (La Possession) et à Tan Rouge (Saint-Paul).