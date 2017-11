La chanteuse Missty interviewée… par des élèves !

L’exercice du jour, à travers un moment d’échanges, favoriser l’expression orale des enfants, leur permettre de dépasser leur stress et leur appréhension face à une personnalité.



Admiratives, les jeunes journalistes en herbe ont pu poser toutes leurs questions à la chanteuse, tout en appliquant les règles et les techniques de l’interview.



Missty s’est alors prêtée à l’exercice et s’est livrée aux jeunes demoiselles émerveillées.