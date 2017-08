La chambre de métiers condamne les violences contre les commerçants

Devant les actes de violence-agressions physiques, pillage de magasin, racket, incendie volontaire dont ont été victimes récemment des artisans, le Président et les élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, expriment leur entière solidarité vis-à-vis de ces chefs d’entreprise et condamnent avec la plus grande fermeté ces agissements intolérables.



En s’attaquant aux personnes et en saccageant leur outil de travail, ce sont des emplois qui sont détruits et des acteurs de la vie du quartier qui sont lourdement pénalisés.



Car ce sont bien des services de proximité que ces artisans rendent au quotidien aux habitants de ces quartiers qui seront les premiers perdants si ces entreprises venaient à disparaitre.



La Chambre de Métiers et de l’Artisanat mobilisera tous les moyens pour accompagner les chefs d’entreprise victimes de ces faits de violence et sollicitera l’appui de l’ensemble des acteurs de la sécurité de la Réunion.



Le Président

Bernard PICARDO