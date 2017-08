La canne en fête à Saint-André

Du 4 au 6 août 2017 se déroulera la fête de la canne au Parc du Colosse à Saint-André. L’événement aura lieu de 9h à 17h30, l’entrée sera gratuite.



Cette manifestation représente l’occasion idéale pour se renseigner sur le rôle de la canne à sucre à la Réunion et savoir comment elle est exploitée. Sont prévus lors de cet événement, une exposition d’engins agricoles, des animations autour du sucres, et des ateliers ludiques. Les visiteurs pourront explorer un champ de canne et déguster un jus de canne frais. Sur place également, un espace de présentation, de vente de plantes médicinales, mais aussi de plantes avec les pépinières conventionnées avec le Conservatoire Botanique National pour les plantes indigènes avec en prime un atelier de bouturage.



Pour cette première édition de la fête de la canne, une charte sera signée entre la ville de Saint-André, le Conservatoire Botanique National et le Centre permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin. Cette charte d’engagement concernera la non-utilisation des plantes invasives, mais aussi la diffusion et la plantation d’espèces indigènes à Saint-André.



Pour les professionnels et pour les plus curieux des conférences seront organisées sur le thème de l’agroécologie, la protection biologique intégrée et la filière médicinale entre autres. Ces conférences seront elles aussi gratuites.



Le rendez–vous est donc pris, du 4 au 6 août au Parc du Colosse pour découvrir l’univers de la canne et le monde agricole. L’occasion par ailleurs d’élire la Miss Fleur de canne parmi les différentes figurantes.