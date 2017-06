La brillante reconversion de Stéphane Maillot, ex-président de l'UNEF devenu fonctionnaire de l'université

Mais ce n'est pas tout. Stéphane Maillot vient d'abandonner ses études pour cette fois-ci postuler à un concours d'employé de l'université, comme "technicien" à la DSVE (Direction de la scolarité et de la vie étudiante), un poste de catégorie B.



Un poste clé car c'est ce service qui gère tout ce qui touche à la scolarité des étudiants. Autrement dit, le poste idéal pour un ancien président de l'UNEF qui voudrait continuer à oeuvrer dans l'ombre et, pourquoi pas, inciter les nouveaux arrivants à adhérer à son ancien syndicat...



Ce concours se fait en deux parties. La première sur dossier qu'il a brillamment réussie, le contraire aurait été étonnant au vu de la qualité de ses "parrains" dans tous les sens du terme, au sein de l'université. Et la seconde, au travers d'un oral qu'il a passé hier devant un jury qu'il a tout aussi brillamment réussi !



Pensez ! Il est arrivé major du concours ! Assez troublant, non, pour un redoublant perpétuel ? Ce qui est le plus douteux, c'est que le président du jury n'est autre que Jimmy Sélambarom, vice-président de l'université en charge de la vie étudiante, que Maillot avait imposé dans les négociations lors de l'élection du président de l'université en septembre dernier.



Et cerise sur le gâteau, Stéphane Maillot occupera un poste dans l'équipe de Jimmy Sélambarom... La boucle est bouclée !



Le voilà donc fonctionnaire à vie de l'université de la Réunion. Nul doute qu'il bénéficiera prochainement d'une décharge syndicale et qu'il bénéficiera de promotions accélérées par le biais de concours internes...



Elle n'est pas belle la vie d'un syndicaliste étudiant ?