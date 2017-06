La blague douteuse d'Emmanuel Macron : "Le kwassa-kwassa amène du Comorien à Mayotte"

« Ah non, c’est à Mayotte les kwassas-kwassas […] Mais le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien ! »

Dans une vidéo diffusée vendredi soir dans l’émission Quotidien sur TMC, le chef de l’État, en visite au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage atlantique d'Etel, dans le Morbihan, a voulu jouer la carte de l’humour à propos des kwassa-kwassas, ces embarcations utilisées par des passeurs entre les Comores et Mayotte. Mal lui en a pris…Selon un rapport du Sénat datant de juillet 2012, plus de 10 000 Comoriens sont morts en tentant de rejoindre Mayotte depuis 1993 et l'application du décret Balladur.Contactée par LCI et le Lab d'Europe 1, la cellule de communication de l'Elysée reconnaît "une plaisanterie pas très fine (..) dont le président de la République a pleinement conscience et dont il a eu l'occasion de parler durant la campagne présidentielle".