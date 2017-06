La bascule SFR / Altice aura bien lieu à La Réunion

Le logo au carré rouge de SFR ne sera bientôt plus. Hier, le directeur général de SFR, Michel Paulin, en visite dans l’île, a confirmé que la marque SFR sera remplacée à partir de la mi-mai 2016 par Altice. SFR Réunion sera également concernée par ce changement.Un lifting qui a pour but deux objectifs : préparer l’entrée de la filiale américaine d’Altice à Wall Street et moderniser l'image de l'opérateur, écornée ces dernières années, entre dysfonctionnements et qualité de service décriée.Au cours de la conférence de presse donnée hier, les grands pontes de la future ex-SFR en ont profité pour annoncer une amélioration de leur réseau 4G (99% de la population couverte à la fin de l’année), avec notamment le lancement ce mois-ci de la 4G+ au centre-ville de Saint-Pierre. De 10 sites 4G+, La Réunion bénéficiera de 172 sites 4G+ d’ici fin 2017.Pour rappel, la 4G+, qui contrairement à la 4G possède une fréquence de deux bandes, permet des débits descendants de 200 Mbit/s (contre 100 Mbit/s pour la 4G).La fibre FTTH n’a pas été oubliée : SFR annonce que les foyers éligibles à cette technologie seront doublés à la fin de l’année, soit plus de 60 000 foyers éligibles.Autre annonce faite avant la mutation vers Altice : l’arrivée prochaine d’une nouvelle box compatible 5 GHz et Ultra HD/4K. Cette box nouvelle génération, entièrement noire pour coller à l’esthétique d’Altice, permettra également l’arrivée de la première chaîne 4K de l’île le 11 juillet prochain, à savoir SFR Sport 4K.