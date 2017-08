La Youtubeuse Shera Kerienski accusée de racisme pour s'être teint la peau en noir

Nouvelle polémique sur la toile. La Youtubeuse Shera Kerienski est accusée de racisme suite à une vidéo qu'elle a postée sur Twitter, sur laquelle elle se teint le visage en noir. Le but selon elle : dénoncer le manque de teintes foncées dans les produits cosmétiques.



Elle se vantait "d'être la porte-parole de plusieurs communautés", pourtant de nombreux internautes se sont offusqués de ce "blackface", une pratique qui consiste pour les blancs à se grimer en personne noire et qui était au XIXème siècle une geste à forte connotation raciste, destiné à se moquer des noirs.



L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à Mon Poste a depuis supprimé la vidéo et s'est excusée dans un tweet. "Je ne savais pas ce qu'était le blackface, je ne voulais ni offenser ni mettre mal à l'aise une communauté (...) Mon message était maladroitement positif et je suis profondément désolée si cela a été mal pris", assure-t-elle.



Des internautes ont tout de même déniché de vieux tweets, l'épinglant une nouvelle fois pour des propos racistes. Les termes de "singes", "nègres" ou encore "sales noires" sont employés.