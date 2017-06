Mail Economie La Technopole récompense les entreprises innovantes

e Concours d’Entreprises Innovantes de La Réunion organisée par la Technopole s’est tenue hier. Cette année, 53 dossiers portés par 40 hommes et 13 femmes ont été retenus. Parmi les membres du jury qui s'est réuni mardi 13 juin, pour la sélection des projets : Orange, Crédit agricole, EDF, Tetranergy, Mutualité de La Réunion, Air France, l’Ordre des experts-comptables, accompagnés par l’expertise d’un ancien incubé à la Technopole et qui a ouvert son entreprise, de l’équipe de l’incubateur Régional des entreprises innovantes et présidé par le Président du CRI.



Le palmarès 2017 Le coup de cœur du jury revient au projet GONI porté par Laurent Verges. Il consiste en la création d'une plateforme d'échanges entre particuliers avec une validation des échanges par un système innovant. Le Prix spécial Energie EDF récompense Mickael Ho Yen et Rivo Randriatsiferana pour N2N BOARD, la conception de solutions matérielles et logicielles flexibles et innovantes sur le marché des objets connectés.

Le Prix spécial Santé Mutualité de La Réunion est décerné à Eric Vlody pour le projet TIKALOU, une plateforme numérique d’aide à la décision pour le développement de l'enfant.

Le 3 è prix est attribué à Gwenaël Mallet et Mme Solène LEPAGE pour le développement d’une plateforme de réservation d’activités de loisirs de dernière minute permettant de bénéficier d’offres disponibles en temps réel : YOUPI DEAL

2è prix : Projet DOLLHEIMR porté par Anissah et Leïla Grondin pour la conception et vente à l'international, de poupées de collection et d'accessoires innovants et personnalisés.

Le 1er prix est décerné à M. Grimoult Gregory pour son projet AMANDE PEI qui structure et valorise une nouvelle filière de production agricole permettant de développer des produits de confiseries innovants ainsi que des produits dérivés ayant notamment des vertus thérapeutiques.

Les prix attribués aux lauréats : 1 Billet d’avion Réunion/Paris offert par AIR France, pour se rendre sur un salon professionnel (au 1 er prix)

prix) 1 journée d’accompagnement sur la propriété industrielle offerte par IP Trust (au 1 er prix)

prix) Des chèques de 1000 à 3 000 € de nos partenaires, pour les prix spéciaux et 3 1ers prix

Tous les lauréats se sont vus remettre : 1 smartphone offert par ORANGE

3 journées de formation offertes par TETRANERGY

1 journée de formation offerte par l’Ordre des Experts Comptables de La Réunion

1 pass d’1 an offert par RUNFABLAB

1 accompagnement personnalisé pour étudier leur entrée dans l’incubateur par la Technopole de La Réunion Pour rappel, le concours a été lancé en 2013 par la Technopole et a pour but de faire émerger les projets innovants de l’île et de constituer un tremplin pour ceux qui les portent.

