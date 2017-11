La Semittel se performe

La Semittel, organisme qui gère les transports urbains dans le Sud de La Réunion avec les réseaux Alternéo et CARSUD, innove et change ses équipements. Pour suivre ces évolutions, la direction a lancé un plan de formation impliquant plus de la moitié de ses agents. Pour certains, cette formation va correspondre à une valorisation, pour tous, c'est une véritable montée en compétence.



L'année à venir est propice aux changements pour la Semittel avec de nombreuses innovations sur le réseau Alternéo et l'internalisation de la maintenance des bus électriques. Aussi, avant que les usagers découvrent ces évolutions, le personnel doit être formé.



Ce ne sont pas moins de 135 agents qui vont être familiarisés aux nouvelles techniques utilisées pour la billetique et trois agents qui vont être formés dans l'usine de construction Bolloré Bluebus à Quimper. « C'est une année intense pour la SEMITTEL, mais il est vraiment important, pour une structure comme la nôtre d'innover et de suivre les évolutions techniques de nos métiers. Pour ce faire, nos agents doivent suivre ces évolutions et se former », raconte Mathieu Chichery, le Directeur Général Délégué de la SEMITTEL.



Ce sont donc douze conducteurs référents qui ont été formés, avant de devenir formateurs à leur tour. Charge à eux, désormais, de transmettre leurs savoirs à leurs collègues. "Ça fait presque 30 ans que je suis chauffeur à la SEMITTEL alors c'était normal pour moi de candidater pour devenir référent. Il faut aider les jeunes et ça me fait avancer aussi, ça force à rester informé", explique Irénée M'Changama qui a déjà participé à la formation d'une cinquantaine d'agents de la SEMITTEL.



"C'est très important de dialoguer avec les usagers et de leur présenter correctement les nouveaux outils. Tous les agents doivent être bien préparés et donner les bonnes réponses aux personnes qui montent dans le bus, comme ça, ils adhérent !", continue le chauffeur référent.



D'ici à la fin de ce cycle de formation, il va contribuer à la formation de 135 de ses collègues. "Le cycle de formation dure environ trois mois. C'est un véritable axe de développement, d'évolution et d'engagement pour nous", continue le directeur général Délégué. Effectivement, pour pouvoir libérer les salariés le temps de formation, la SEMITTEL a du renforcer son équipe et 5 conducteurs ont été recrutés. Les agents référents ont été promus également.



Parallèlement, la SEMITTEL a entrepris d'internaliser la maintenance de ses bus électriques qui se faisait jusque là par un prestataire externe. Cela requiert des compétences et une nouvelle expertise, bien entendu !



Trois agents, un mécanicien, un électricien et le responsable de maintenance sont donc en partance pour l'usine Bolloré Bluebus à Quimper où sont construits les bus. Ils y seront en immersion totale pendant une semaine.



"Nous allons visiter la chaîne et assister au montage des véhicules afin de repérer les emplacements des circuits sur les véhicules. Nous devrons ensuite nous appuyer sur les supports techniques et la connaissance du produit ainsi faite pour assurer la maintenance électrique et mécanique des 10 bus Bluebus du réseau Alternéo", précise Sébastien Boisrivaud, responsable du service. Après cette séance de formation bretonne, un mécanicien de l'usine viendra à son tour à la Réunion pendant six mois, une semaine par mois pour répondre aux interrogations qui se poseront concrètement.



Suite à quoi les trois agents de la SEMITTEL formeront une équipe homogène et compétente capable d'intervenir à tous les niveaux de la maintenance curative ou préventive pour que les bus électriques soient en temps et en heure au service de tous les usagers du sud.



Un beau challenge que toute la SEMITTEL s'engage à relever !