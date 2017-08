<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul La Saline : Une aire de détente sur les ruines de l’ancienne maison Zitte Le chantier de construction de l’aire de détente de la Saline en lieu et place l’ancienne maison Zitte vétuste et dangereuse a démarré. En contre-bas, le site de l’ancien "parc bœuf" est également concerné par ce projet.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de l’aménagement global des quartiers de Villentroy, Ravine Daniel, Chemin de Ligne, et la Saline et ses alentours, auquel les habitants sont associés.



"Cette aire de détente doit être celle de tous les Saint-Paulois, en particulier des habitants des différents quartiers de la Saline. Ça doit appartenir à la population", soutient le Maire, adjoignant cette citation de Nelson Mandela disant : "Il faut être unis dans notre diversité… Ce que vous faites pour nous, sans nous est toujours contre nous". Et Joseph Sinimalé d’ajouter : "Comme tout aménagement qui doit être créatif, innovant et original, cette réalisation sera donc pour les habitants."

Les deux sites concernés (ancienne maison Zitte et parc Bœuf) font partie intégrante du patrimoine de la Saline. "Je souhaite que l’histoire de ces sites perdure à travers les réalisations en cours et qu’elle soit racontée aux enfants de nos écoles et des collèges", poursuit le Maire de Saint-Paul affirmant par ailleurs sa volonté de créer d’autres aires de détente dans d’autres quartiers.



Lu 95 fois





Dans la même rubrique : < > rentrée scolaire 2017 Tournoi de Football