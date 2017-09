La Saline : Un débrayage au Lycée Vue Belle pour dénoncer d'interminables travaux

Après avoir fait part au proviseur de leurs "conditions de travail inacceptables", les personnels du lycée professionnel de Vue Belle à la Saline ont, hier matin, débrayé une heure, soutenus par le syndicat FO.Ils dénoncent d’importants retards dans la livraison de travaux notamment pour le restaurant d’application et la cour principale. "Le phasage des travaux n’a pas été effectué et aucun délai n’a été respecté, laissant ainsi une situation chaotique dans l’ensemble de l’établissement". A cela s’ajoute des toilettes pour les enseignants inaccessibles depuis la rentrée mais aussi les "nuisances diverses et dangereuses particulièrement épuisantes pour les élèves et les enseignants".Soucieux de former les élèves dans des "conditions normales, décentes et dignes", les personnels envisagent une mobilisation de plus grande ampleur dans les jours à venir en coordination avec les parents et les élèves, indiquent-ils dans un communiqué.