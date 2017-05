La SPA lance un appel aux dons de couvertures

Actuellement, depuis quelques jours, à l'approche de l'hiver austral, il fait froid la nuit et les refuges animaliers de la Société Protectrice des Animaux de Sainte-Marie et du Tampon (à Bérive) ont besoin d’urgence de couvertures, même usagées, pour les animaux qu’ils hébergent. Si des personnes possèdent des couvertures, voire également des couettes, plaids, paniers, corbeilles qu’elles n’utilisent plus, elles peuvent venir les déposer à notre refuge de Sainte-Marie (Tél : 0262 28 67 78 ou 0692 30 86 88) et à notre refuge du Tampon (Tél : 0262 43 45 21 ou 0692 68 70 91). Nous vous en remercions bien vivement, par avance, car cela nous permettra d’améliorer le bien-être des petits pensionnaires chiens et chats de la SPA.



Pour se rendre à notre refuge de Sainte-Marie, il faut prendre la direction du Jumbo Sainte-Marie en direction de la Z.A.E La Mare. Traverser la zone artisanale, puis tourner à droite au niveau du supermarché Asia Store, passer sous le pont et prendre la toute première sortie à droite. Rouler environ 300 mètres, le refuge se trouve à gauche au fond d’un chemin bitumé. Pour notre refuge du Tampon, il faut prendre la direction Terrain Fleuri Bérive.



Thérèse, bénévole SPA Réunion