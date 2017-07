La SNSM porte secours à un blessé à bord d'un voilier au large de La Réunion

Le 12 juillet 2017 vers 20h, le CROSS Réunion reçoit par VHF l'appel d'un voilier en difficulté au large et au Nord de La Réunion avec un blessé à bord. Le voilier, dont la position n'est pas précise, n'arrive pas à entrer en communication avec le CROSS.



Plusieurs navires de commerce en transit dans la zone sont interrogés et l'un d'entre eux, le navire vracquier "Shinyo Brilliance " de 290 mètres sous pavillon libérien, est dérouté vers 21h15 afin de tenter une localisation du voilier. Vers 22H40, la vedette SNSM de Saint-Gilles "Vincent Bosse" est également engagée afin de participer aux recherches.



A 00H34, un échange téléphonique avec le voilier permet de le localiser à 27 kilomètres au Nord /Nord-Est de Sainte-Suzanne. Le skipper du voilier, blessé à la suite d'une chute a ressenti de fortes douleurs. Son équipier a assuré la conduite du voilier à vitesse très réduite vers les côtes réunionnaises.



Un autre marin secouru ces dernières 24 heures



Après une consultation médicale avec le SAMU de coordination médicale maritime 974, l'équipage de la SNS 459 procède à 02h10 à l'évacuation du plaisancier blessé. La conduite du voilier est confiée à un marin bénévole de la SNSM qui reste à bord. A 05H00, le skipper blessé est pris en charge à quai au port Ouest par un véhicule médicalisé du SAMU.



Après une relève d'équipage, la vedette SNSM repart à 05h25 vers le voilier qui est pris en remorque à 07h28 pour faire route vers le port Ouest.



En fin de matinée, la vedette "Vincent Bosse" a effectué une autre sortie en mer afin d'évacuer un marin malade, sur un porte-conteneur (337 m de long – pavillon du Liberia) et faisant route vers Colombo.



La SNSM est une association dont la principale mission est de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en mer et sur les côtes. Son financement repose essentiellement sur la générosité du public et des partenaires privés. La SNSM a reçu du Premier ministre le label de grande cause nationale 2017. L'association fête également son cinquantenaire cette année.