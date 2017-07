La Russie à l'honneur au Coté Mer à Saint-Denis

Une centaine de personnes de différentes communautés de l’île ainsi que des ressortissants russophones se sont retrouvés samedi soir au restaurant Coté Mer pour une soirée russe organisée par l’association amicale Franco-russe de La Réunion.



Le public a été accueilli par le groupe musical Manouchkaya qui les a fait chanter et danser avec les romances et les danses traditionnelles russes et une invitée d’honneur : Madame Liudmila, une Russe de 95 ans qui vit à la Réunion depuis 50 ans. Aveugle, elle était accompagnée par ses proches.



Un stand avec des souvenirs et les objets traditionnels russes a été installé pour familiariser les visiteurs avec l’artisanat, le textile, les faillances, et bien sur les personnages représentatifs du pays.



Laurent Rubens Atchama un jeune acteur réunionnais a même récité le poème de Poushkin " Je vous ai aimé " en russe, surprenant ainsi les invités (un grand moment de silence dans la salle suivi d'un tonnerre d’ applaudissements).



Pour agrémenter toute cette ambiance conviviale et festive, un menu spécialement préparé par toute l’équipe du restaurant a réussi a ravi toutes les papilles : soupe froide " acroshka " , salade russe, boulettes " koteletki " avec de la purée et une gelée en dessert, des plats faciles qui correspondent à la généralité des traditions de la gastronomie russe.



(Crédit photos Marcellino)