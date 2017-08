La Réunion vue par le youtubeur Taupe10

"Voici le TOP 1 des plus belles îles du monde : La Réunion". Telle est la description flatteuse de la vidéo postée ce dimanche par Taupe10, un youtubeur qui compte 1,2 million d'abonnés.



12 minutes de film, tournées sur le ton de l'humour, sont consacrées à notre département. "Il y a des choses à faire pour un zoreil comme moi", annonce-t-il pour commencer.



La crise requin n'a pas échappé au youtubeur, qui souligne après une balade en mer que "La Réunion est aussi connue pour ses requins". "Mais on va pas réduire La Réunion aux attaques de requins, ce serait faire une super mauvaise pub à l'île", poursuit-il avant de rappeler que "dans le monde il y a 70.000 fois plus de morts par an à cause des moustiques qu'à cause des requins".



Lors de son séjour d'une semaine, Taupe10 a eu le temps de découvrir l'Ermitage, Saint-Leu, Grand Anse, mais aussi de s'essayer au parapente et de faire un tour en hélicoptère. Le cirque de Mafate, la cascade Grand Galet, le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise sont notamment présentés.



"J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir l'île", termine-t-il. En moins de 24 heures, la vidéo a été vue plus de 100.000 fois.