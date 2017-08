Mail A la Une .. La Réunion veut prendre part aux "nouvelles routes de la soie" chinoises





L’Initiative Ceinture et Route de la Soie, qui vise à recréer l’antique Route de la Soie qui reliait l’Europe à l’Empire du Milieu, a été esquissée en 2013 au moment de la prise de pouvoir du président Xi Jinping. Celle du XXIe siècle vise à relancer le moteur économique mondial sur une axe Chine-Europe-Afrique en créant notamment de nouvelles infrastructures.



Cette initiative, dans un processus gagnant-gagnant souhaité par le président chinois, prévoit plus de 1 400 milliards de dollars d’investissements chinois dans plus d’une soixantaine de pays, aussi bien dans des projets autoroutiers, énergétiques ou encore portuaires. Si pour l’heure, l’Afrique australe et plus généralement le sud de l’Océan Indien ne sont pas concernés par la voie maritime de la nouvelle Route de la Soie, le but pour la Région Réunion serait de détourner cette route vers ce bassin et en particulier vers La Réunion.



"La partie chinoise croit en cette coopération"



L’ACCR, en collaboration avec la Région Réunion, veut faire de cette initiative une opportunité rare car tous les ingrédients sont réunis dans notre île. Parmi eux : la volonté des autorités chinoises, notre département est le seul territoire français de la zone, la présence d’un Consulat général de Chine, une Chambre de commerce chinoise réunionnaise, sans oublier un Grand Port Maritime qui a récemment signé un accord de ravitaillement pour les navires de la CMA-CGM, leader mondial du transport maritime.



Comme le rappelle la consule générale de Chine à La Réunion, Guo Wei, "ce forum montre l’importance accordée par la Région Réunion à la coopération avec la Chine". "La partie chinoise croit en cette coopération et met en avant nos complémentarités. Plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années entre La Réunion et la Chine dans plusieurs domaines, qu’ils soient éducatifs, commerciaux ou touristiques", se félicite la diplomate chinoise.



Pour Alex How Choong, le président de l’ACCR (Association de Commerçants, chefs d’entreprises et Cadres chinois de La Réunion), "nous avons une opportunité de nous inscrire dans ce développement notamment vers l’Afrique" : À quelques jours du lancement officiel des festivités de Guan Di et à l’occasion du centenaire de l’Association culturelle chinoise de La Réunion (ACCR), un forum économique Réunion-Chine, axé autour de l’initiative "Ceinture et Route de la Soie", se tiendra le 8 août à Saint-Denis.L’Initiative Ceinture et Route de la Soie, qui vise à recréer l’antique Route de la Soie qui reliait l’Europe à l’Empire du Milieu, a été esquissée en 2013 au moment de la prise de pouvoir du président Xi Jinping. Celle du XXIe siècle vise à relancer le moteur économique mondial sur une axe Chine-Europe-Afrique en créant notamment de nouvelles infrastructures.Cette initiative, dans un processus gagnant-gagnant souhaité par le président chinois, prévoit plus de 1 400 milliards de dollars d’investissements chinois dans plus d’une soixantaine de pays, aussi bien dans des projets autoroutiers, énergétiques ou encore portuaires.Si pour l’heure, l’Afrique australe et plus généralement le sud de l’Océan Indien ne sont pas concernés par la voie maritime de la nouvelle Route de la Soie, le but pour la Région Réunion serait de détourner cette route vers ce bassin et en particulier vers La Réunion.L’ACCR, en collaboration avec la Région Réunion, veut faire de cette initiative une opportunité rare car tous les ingrédients sont réunis dans notre île. Parmi eux : la volonté des autorités chinoises, notre département est le seul territoire français de la zone, la présence d’un Consulat général de Chine, une Chambre de commerce chinoise réunionnaise, sans oublier un Grand Port Maritime qui a récemment signé un accord de ravitaillement pour les navires de la CMA-CGM, leader mondial du transport maritime.Comme le rappelle la consule générale de Chine à La Réunion, Guo Wei, "ce forum montre l’importance accordée par la Région Réunion à la coopération avec la Chine". "La partie chinoise croit en cette coopération et met en avant nos complémentarités. Plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années entre La Réunion et la Chine dans plusieurs domaines, qu’ils soient éducatifs, commerciaux ou touristiques", se félicite la diplomate chinoise.Pour Alex How Choong, le président de l’ACCR (Association de Commerçants, chefs d’entreprises et Cadres chinois de La Réunion), "nous avons une opportunité de nous inscrire dans ce développement notamment vers l’Afrique" :

samuel.irlepenne@zinfos974.com Lu 439 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Stéphane Sinimalé, Réunionnais à Dubai, formateur des cadres de demain pour la Harvard Business School [VIDÉO] Une baleine et son baleineau nagent au Cap La Houssaye