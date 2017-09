La Réunion sur le chemin du câble sous-marin reliant l’Afrique à l’Asie

Le prochain réseau de câbles sous-marins IOX Cable System, qui doit relier l’Afrique du Sud à l’Asie, passera finalement par La Réunion, a annoncé la société mauricienne IOX Cable Ltd, instigatrice de la construction de ce câble sous-marin numérique, en partenariat avec Alcatel Submarine Networks (ASN), filiale du groupe Nokia.Long de 8 850 km, ce réseau de câble baptisé IOX Cable System, partira de East London en Afrique du Sud et passera successivement par La Réunion, l’île Maurice et Rodrigues, avant de rejoindre Pondichéry au sud-est de l’Inde. Ce câble, qui se veut être un " facilitateur digital de la région ", a notamment pour but de répondre à l’appétit des fournisseurs de réseau du bassin indien. Rappelons qu’un autre câble est en projet dans la région : le câble Metiss, qui reliera l’île Maurice, Madagascar et La Réunion à l’Afrique du Sud.Source : Outremers360