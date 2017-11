La Réunion se mobilise pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, différentes manifestations sont organisées ce samedi 25 novembre à travers l’île afin de sensibiliser l’opinion publique.



En novembre 2016, les États généraux des violences faites aux femmes ont mis à jour le caractère inacceptable de ces violences, qui restent le quotidien de nombreuses femmes. Depuis cette date, la lutte contre ce fléau fait l’objet d’une mobilisation générale et concertée des acteurs locaux institutionnels, associatifs, privés et des élus.



À ce titre, cette journée permettra de répondre à une double volonté : porter tout d’abord à la connaissance du grand public les réponses éprouvées sur notre territoire et d’autre part, encourager les initiatives amorcées en renfort de la politique régionale en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.



Les manifestations organisées aux quatre coins de l’île s’attachent ainsi à enclencher deux mouvements. La première est un changement des attitudes et des comportements qui conduisent à perpétuer les violences des hommes contre les femmes. Pour ce faire, des actions de proximité portées par les associations, les collectivités, les établissements scolaires, l’université, les fondations, les municipalités, les artistes, la cité des métiers, les jeunes filles et garçons seront organisées dans l’optique d’offrir à l’ensemble des Réunionnais(es) des espaces d’échanges et d’information utiles pour couper court aux situations dramatiques des violences sexistes.



Autre réaction attendue : l’engagement des femmes et des hommes politiques vecteurs de messages fondateurs de la société de demain plus égalitaire. À ce titre, le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, se rendra dans la journée à Saint-Pierre pour une mise en valeur des bonnes pratiques municipales engagées pour prévenir et prendre en charge les situations de violences faites aux femmes. L’occasion pour le préfet de rappeler également les avancées notables en la matière grâce à la coopération et à la diversification des acteurs mobilisés. En effet, l’implication de nouvelles forces vives et la multiplication des actions sur le territoire ont permis une prise de conscience collective.



Une des plus visibles est la campagne de sensibilisation mise en place par la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité. Celle ci mène depuis le mois d’octobre un message de sensibilisation auprès de la population par le biais d’un spot "arèt lèv la min dsi mwin !" et la distribution de 15 000 dépliants et de 7000 affiches, relayés par les services de l’État, les établissements scolaires, hospitaliers, les forces de l’ordre, les communes ou encore les associations d’aide aux victimes.



Des actions qui permettent de créer un environnement plus propice à la libération de la parole des femmes, qui sont de plus en plus nombreuses à oser porter plainte. Pour rappel, le nombre de dépôts de plainte a augmenté de 42,4% entre 2007 et 2012.



L'agenda des manifestations à retrouver ci-dessous :