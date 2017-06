La Réunion s’apprête à voter Réunionnais

Cette élection législative ne ressemblera à aucune autre car les particularités locales prendront le pas sur le flou du positionnement de la république En Marche. La droite, la gauche et le centre sont tous Macron compatible. Les candidats investis par "La République En Marche" n’auront pas le choix en signant leur engagement, ils devront voter tout ce que Macron décide.



C’est ce que l’on appelle "les députés godillots". Ça tombe bien ils sont nouveaux en politique et n’ont aucune idée personnelle ni expérience.



Pour les autres, ceux qui sont soutenu par En Marche, ils pourront défendre en toute liberté les intérêts des électeurs réunionnais dans une majorité constructive et progressiste qui soient de droite ou de gauche.



Quant aux opposants front national ou insoumis, ils pourront peut-être agir si ça les amuse en prêchant dans le désert pendant 5 ans. La forte abstention annoncée permettra à tous ceux qui sont bien implanté localement d’être élu par défaut.



La République En Marche sera donc majoritaire à la Réunion grâce aux élus non investis par la république En Marche ce qui est pour le moins curieux mais sain pour la démocratie réunionnaise terre de prédilection du vivre ensemble !



A méditer !