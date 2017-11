La Réunion remporte la Finale Internationale de la Webcup 2017

Clap de fin pour cette 5ème édition Internationale de la Webcup qui s’est tenue ce weekend du 25 et 26 novembre à Rodrigues. Ce sont sept équipes finalistes venues des quatre coins de l'océan Indien qui se sont affrontées ce weekend à savoir Maurice, Madagascar, Les Comores, Rodrigues, Mayotte La Réunion et les Seychelles. C'est l'équipe représentante de La Réunion qui a remporté la Finale Internationale de la Webcup 2017 succédant ainsi à Madagascar (victorieuse en 2016).



Autour de ce concours ludique et pédagogique, les équipes ont révélé leurs talents dans le domaine de l'Internet et de ses multiples métiers : chef de projet, concepteur, graphistes, développeurs etc...



Le travail fourni, en seulement 24 heures chrono non-stop, fut d'un niveau excellent, de l'avis du jury et des personnes qui ont assisté aux présentations et suivi la compétition.



Les équipes ont découvert ce samedi à 12h00, un sujet dans la continuité de l’édition régionale qui s’était tenue en mai dernier sur chaque territoire participant (Comores, Maurice, Mayotte, Seychelles, La Réunion, Rodrigues, Madagascar) :



Fort de son succès, Androidland, le parc d’attraction géant peuplé d’animaux robotisés et d’androïdes, est désormais présent sur les 7 îles de l’Océan Indien avec pour chacune un univers différent. Avec la popularité grandissante, le nombre de robots nécessitant une réparation a considérablement augmenté. Soucieuse d’optimiser les interventions des équipes techniques, la compagnie a donc décidé de lancer un appel d’offre pour la création d’une plateforme d’administration en ligne des androïdes. Cet outil devra permettre la géolocalisation de chaque androïde, le suivi en temps réel de son état général et permettre, en cas de défaillance, de programmer une intervention de l’équipe de maintenance. Si votre projet est choisi par le jury d’experts, votre plateforme sera déployée sur l’ensemble des parcs Androidland !



L'équipe de la Réunion composée de 3 participants, Coutenay Karl, Hoarau Killian et Mr. Tsivonoy David, sont fiers et très émus d'avoir remporté la coupe "WebCup International 2017". Cette émulsion de créativité, d'endurance, de vies d'équipes, d'échanges culturels et technologiques a été saluée par l'ensemble des participants.



Porté par l'association WebCup Réunion ce concours, toujours avec le même concept de 24h non-stop pour créer un site internet, est un des vecteurs dynamiques de la coopération régionale, sa pérennisation permet de renforcer d’années en années des liens solides entre les acteurs de la filière TIC des îles de l'Océan Indien.



Une finale tournante est accueillie chaque année sur les territoires d’une des îles participantes aux sélections régionales. La 1ère Finale internationale s’était déroulée en 2013 à La Réunion, en 2014 à Maurice, en 2015 à Mayotte et l’année dernière aux Comores.



Cette cinquième finale à Rodrigues, est organisée par le RITA (Rodrigues Information Technology Association) avec un soutien important du RRA (Rodrigues Regional Assembly) qui prend en charge l'organisation, l'accueil des participants et de leurs délégations représentants les associations de l’Indianocéanie investis dans cette compétition. Cette manifestation internationale est aussi soutenue par des sponsors que sont la MITIA, la MCCI Business School, Millenium, Call Center, Yasin Mobile Shop, Leal Communication & Inofrmatics, Mauritius Telecom, Tekoma.