La population de La Réunion pourrait dépasser le million d'habitants d'ici 2050. C'est en tout cas ce qu'il ressort du rapport "Perspectives de la population mondiale: la révision de 2017" , publié en juin dernier par le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (DESA).Selon ce rapport, la population actuelle de 877.000 habitants qu'abrite notre île pourrait passer à 957.000 habitants d'ici 2030, puis à 1.014.000 habitants en 2050, avant de redescendre en 2100 à 938.000 habitants.Pour Mayotte, qui compte actuellement 253.000 habitants, l'ONU projette une hausse constante, de 344.000 habitants en 2030, 495.000 en 2050 et 744.000 en 2100. La population de Madagascar pourrait être multipliée quasiment par 4, passant de 25,5 millions actuellement à 98 millions en 2100 (53.000 en 2050).Pour ce qui est de Maurice, la population devrait connaître une augmentation plutôt légère en 2030 (passant de 1.265.000 habitants en 2017 à 1.287.000 en 2030) avant de redescendre pour atteindre 1.221.000 en 2050 et 932.000 en 2100, soit à peu près l'équivalent de La Réunion pour cette même année.A noter également que l'ONU prévoit une population mondiale de 11,184 milliards de personnes en 2100 dont 4, 46 milliards pour l'Afrique. Ainsi, en 2100, 40% de l'humanité sera africaine, selon les chiffres du rapport.