La Réunion élue "Meilleure destination d'Outre-Mer"

La Réunion "Meilleure destination Outre-Mer". Un prix décerné lors de la troisième édition des Victoires du Tourisme 2017 organisées par "Le Quotidien du tourisme" ce mercredi 31 mai à l’Hôtel Intercontinental Paris Le Grand.



"L’Ile Intense" a été choisie par le lectorat du site dédié aux professionnels du secteur parmi l’ensemble des destinations de l’Outre-mer, en première position devant les territoires des Antilles et du Pacifique.



Les critères: la réactivité des partenaires sollicités, le sens de l’innovation ou la générosité des accueillants.



"Une récompense réjouissante pour l’ensemble des acteurs de la filière touristique de l’île ainsi que pour l’IRT, guidée par la Région Réunion", se félicite l’institution. Un prix qui vient s’ajouter "aux résultats encourageants observés tout au long de l’année 2016 et sur le premier trimestre de cette année", rappelle l’IRT. "Mais au-delà des chiffres, cette nouvelle récompense souligne aussi et surtout le gain en qualité des infrastructures et de l’accueil des professionnels du tourisme sur l’Île de la Réunion, augurant de belles perspectives pour les mois à venir".



La compagnie régionale Air Austral a, par ailleurs, à cette occasion, reçu "la Victoire du Tourisme de la meilleure compagnie aérienne".