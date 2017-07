La Réunion accueille le 2ème congrès mondial sur la baleine à bosse

La deuxième édition du congrès mondial sur la baleine à bosse se tient à la Réunion. Débuté ce lundi, l'événement se déroulera jusqu'à vendredi au musée Stella Matutina de Saint-Leu. Coorganisé par la Région et l'association Cétamada, ce congrès parrainé par Sébastien Folin est la seule manifestation au monde à être entièrement consacrée à cette espèce.



S'il est organisé sur notre île, c'est parce que La Réunion fait partie des 34 hotspots de la biodiversité mondiale, et se trouve sur l'itinéraire emprunté par les baleines à bosse qui quittent chaque année l'océan Antarctique pour les eaux chaudes de l'océan Indien en période de reproduction et de mise bas.



Ce congrès vise à réunir des chercheurs, des scientifiques et des organisations qui œuvrent dans différents domaines de recherche dans l'optique de faire progresser la recherche en matière de protection et de conservation des cétacés. Au cours de cet événement, l'inscription du "chemin des baleines" au Patrimoine mondial par l'UNESCO sera présentée.