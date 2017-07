La Réunion à l’honneur sur Europe 1

Europe 1 est à l’heure d’été. Olivier Alleman et Pierre Bonte proposent donc pour cette occasion une immersion au cœur des terroirs et du patrimoine national dans Le grand direct des régions : tous les samedis et dimanches de 9h à 10h.



Ce samedi 29 juillet 2017, les deux animateurs feront découvrir aux auditeurs d’Europe 1 La Réunion, notamment les litchis, les ananas Victoria, la distillerie d’essences naturelles, le village de Hell-Bourg, la découverte des sentiers marins en snorkelling et le cirque de Mafate et Salazie.