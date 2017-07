Mail Courrier des lecteurs La Reunion : Tereos vs Planteurs... Les raisons d un echec ?

Comme pour la bataille de la CILAM, ou c etait l occasion revee de demontrer que ces grosses entreprises , qui ont des situations de quasi monopole ou de monopole a la Reunion, utilisent les astuces d une loi taillee sur mesure pour leur permettre de recevoir des subventions en sus des exonerations d impots et des "charges sociales" qui soit disant "mettent en danger leur competitivitè", et qui pratiquent des salaires tres en dessous de ce que leurs bénefices pourraient faire esperer - et donc qu elles sucent le sang et la sueur des travailleurs et des contribuables impunement- de meme la bataille contre l intransigeance de Tereos face aux Planteurs aurait dû susciter l indignation et la mobilisation de toute les classes laborieuses a la Reunion.

Il faudra s interroger sur les raisons de cette inertie et de l absence d une force politique se donnant pour mission de decoloniser enfin la Reunion dont la balance commerciale montre a quel point celle ci est dependante des transferts financiers de l Etat Francai et tres loin d un developpement autocentré tel que nous le recommandait le specialiste des pays en voie de developpement , René Dumont il y a plus de 25 ans, et ouvert a la cooperation regionale avec nos pays voisins, sur la base d un projet anticapitaliste- pour ne pas utiliser le terme de "communiste" sujet a controverse- mais clairement en faveur d un changement de modele social au profit des masses laborieuses et géré par elles , afin que tout cet argent deversé par l Etat Francais cesse d etre detourné de sa fonction proclamee d aide au developpement au titre de la solidarité nationale et empoché par des entreprises sans scrupules.



Yves Daniel Thebault

