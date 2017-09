La Réunion Insoumise contre " la casse du code du travail "

La parution des ordonnances Macron ne fait que confirmer nos craintes quant à la casse du code du travail.



La facilitation du licenciement et la généralisation des CDD ne réduiront en rien le chômage, pire il mettra en concurrence les PME/TPE selon le mode de traitement de leurs salariés.



La fusion des instances représentatives, la participation financière aux expertises, le rabotage des droits des syndicats, réduiront les travailleurs au silence.



Le port de charges, les postures, les vibrations mécaniques et les risques chimiques ne sont plus considérés "pénibles".



Le peuple ne peut accepter cette régression sociale qui nous ramène au siècle dernier, au profit des plus riches.



La Réunion Insoumise, à l’instar de la France Insoumise, rappelle qu’elle participera et appelle la population à participer :



- A la manifestation syndicale organisée à St- Denis le 12 septembre, (rendez-vous à 9h, au jardin de l’état), comme elle l’a fait pour toutes les manifestations contre la loi EL Kohmri



- A une réplique de "la marche contre le coup d’état social", le 23 septembre, place des Cheminots, au Port; La population, les syndicats et partis seront conviés à nous rejoindre de 16 à 21h.



Pour La Réunion Insoumise, D. Delavann e.