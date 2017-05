Mail Législatives 2017 La Réunion Insoumise accuse Jean-Paul Panechou de s’approprier l’image de Jean-Luc Mélenchon





Dans un communiqué, Alexandre Cailleteau, directeur de campagne des candidats "Insoumis", indique "condamner fermement ces pratiques indignes".



Le candidat, Jean-Paul Panechou, soutenu par Rézistan's égalité 974 contreviendrait "déjà à la loi en en s'appropriant une photographie dont il n'a pas les droits d'auteur et utilisant sans son accord l'image d'un candidat à la présidentielle".



Dans un climat électoral tendu où les étiquettes et les partis évoluent rapidement, cette "utilisation indue de l’image de Jean-Luc Mélenchon", sèmerait "la confusion".



Dans la 1ère circonscription, seul le binôme Julie Pontalba / Stéphane Ducamp, a été officiellement investi par la France Insoumise, rappelle Alexandre Cailleteau et peut donc utiliser ces références.



"L’irrégularité" a donc été signalée à la préfecture. Une photo du matériel utilisé par Jean-Paul Panechou a également été transmise à l’équipe nationale. La France Insoumise indique se réserver le droit de décider d'engager des poursuites comme le mouvement l’avait "décidé au niveau national contre les candidats qui utilisent sans son autorisation l'image de Jean-Luc Mélenchon".



La Réunion Insoumise qui rappelle, par ailleurs, la liste des candidats habilités à utiliser le nom et l'image de Jean-Luc Mélenchon, "car investis officiellement par la France Insoumise":

- Circonscription 1 Titulaire : Julie PONTALBA Suppléant : Stéphane DUCAMP

- Circonscription 3 Titulaire : Virginie GRONDIN Suppléant : Pascal BASSE

- Circonscription 4 Titulaire : Corine BEDIER Suppléant : Didier MIGNEAU

- Circonscription 6 Titulaire : Pascal HOAREAU Suppléante : Marie-Josianne LAGRANGE

