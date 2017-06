La République en marche loin devant. La débâcle pour le PS

A LIRE AUSSI :

Malgré une abstention record au niveau national, où moins d'un électeur sur deux s'est déplacé pour aller voter, les électeurs ont dans l’ensemble accordé du crédit aux candidats sans expérience politique puisqu’une vague de primo-candidats En Marche! sont bien placés pour l’emporter dimanche prochain.Selon une estimation Ipsos à 20H (Paris), La République En Marche (et Modem) obtient 32,2% des suffrages toutes circonscriptions confondues. Un score qui offrirait entre 390 à 445 députés (sur 577 à pourvoir) au parti du président de la République Emmanuel Macron.Suivent les candidats estampillés Les Républicains (UDI et divers droite) avec 21,5%, puis le Front national (14%) sur la troisième marche du podium et La France Insoumise avec 11% des suffrages.Le Parti socialiste continue de dégringoler dans l’estime des électeurs. Il faut descendre jusqu’à la 5ème place pour retrouver les candidats PS (et Parti radical de gauche et divers gauche) à l’issue du 1er tour.Le score des candidats sans étiquette est de 3,3%, suivi de celui d’Europe Ecologie les Verts et du PCF à 3%.Debout La France et l’extrême gauche clôturent ce classement.