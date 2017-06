La République en Marche n'obtiendrait que 355 députés, la droite 125, le FN 8

Selon les premières estimations, La République en Marche et le MoDem obtiendraient 355 sièges (311 pour LRM, 44 pour le MoDem).



C’est moins que les premières projections qui avaient été estimées après le premier tour, dimanche dernier lors du 1er tour : les observateurs avaient ainsi estimé que le parti d'Emmanuel Macron serait en mesure de décrocher plus de 400 sièges.



La droite (LR, UDI et divers droite) obtiendrait 125 sièges.



Le Parti socialiste et ses alliés radicaux de gauche (et divers gauche) totaliseraient 49 sièges (34 pour le PS).



La France Insoumise et le PCF 30 sièges (19 pour la France insoumise, 11 pour le PCF).



Le Front national disposerait de 8 sièges. Parmi eux, la présidente du FN, Marine Le Pen l'emporte dans le département du Nord. Le vice-président du FN, Louis Alliot, est également élu. Il se présentait quant à lui dans les Pyrénées-Orientales.