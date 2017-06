Mail ZinfosBlog à la Une La République Romaine

Un pouvoir bizarre

Emmanuel Macron, depuis son élection, ne parle parle pas, élimine avec sang-froid ceux qui souhaitent exister en dehors de lui, écrase les anciens qui se rebellent, modèle et verrouille soviétiquement sa communication silencieuse pour ne pas être attaquable sur le front intérieur, joue de la diplomatie sans décisions pour se placer au dessus de la mêlée. Bref il se veut Jupiter, Dieu mythologique de la foudre.



De Jupitérien, j'ai plutôt l'impression de voir un petit César.



Comme à l'époque des dictatures romaines, Macron s'entoure de ceux qu'il présente comme des sachants techniques, de citoyens venus du diable vauvert mais complètement inféodés à César : ils doivent techniquement préparer, sans penser ni parler d'autres choses que de leur domaine affecté, des projets qui cadrent avec la volonté du chef.



Et chacun est prié d'habiller le tout sous la nécessité de la grandeur de l'empire (ici la France) sans particulièrement s'attarder sur la vie des sujets (ici les français).



Jupiter qui devient César, c'est le début de la régression car de Dieu, Macron se transforme au fil du temps, en Surhumain nietzschéen qui se prend pour Dieu dans l'exercice du pouvoir démocratique.



Ce dernier peut faire enfler les têtes d'un pouvoir électoral délétigitimé par l'abstention mais ramène toujours à la réalité : le pouvoir est éphémère, et le retour parmi les Hommes avec ses gloires et ses avanies est souvent cruel.



J'attends impatiemment ce retour parmi les Hommes car en ce moment, il est inaudible de s'attaquer à une politique considérée comme divine...





