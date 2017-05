La République En Marche soutient Stéphane Randrianarivelo

"Pleinement investi dans notre campagne, c’est avec beaucoup de plaisir et d’humilité que j’accueille le soutien clair, que La République En Marche vient de manifester à mon égard, au travers d’un mail invitant tous les soutiens d’Emmanuel Macron a voter pour ma suppléante Amrita Ciarapica et moi-même, car nous ne sommes pas en dissidence et portons avec force depuis plus d’un an le projet présidentiel.



Déjà sollicités par de nombreux militants ne pouvant accepter de laisser la voie libre à des candidats clairement opposés, notre légitimité est ainsi reconnue.



En effet, adhérent de la première heure à En Marche, devenu La République En Marche, je n’ai jamais été ambigu quant à mon engagement et mon positionnement en faveur d’Emmanuel Macron. Cet engagement, notamment ponctué par une nomination en qualité de référent départemental des Jeunes Avec Macron, se poursuit aujourd’hui avec encore plus de dynamisme lors de cette campagne des législatives.



C’est désormais ensemble que nous avançons afin d’apporter une majorité au Président de La République. Il y a donc désormais les candidats investis et les candidats soutenus par LREM unis, afin qu’une Majorité claire soit présente à l’assemblée nationale dès le 11 juin prochain en faveur d’Emmanuel Macron."



Stéphane Randrianarivelo, candidat aux élections législatives sur la 2ème circonscription

Amrita Ciarapica, suppléante