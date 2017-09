<<< RETOUR La Réunion Positive

La Région soutient la commande publique La Réunion Positive L’année 2010 aura été caractérisée par l’arrivée à la tête de l’exécutif régional en avril et le début du premier projet de mandature dans un contexte de crise économique où l’investissement public régional était atone avec un niveau d’investissement faible. A cette date, le taux de croissance de l’économie locale était à 0 voire négatif.





Depuis 2010, 3 milliards d’euros de dépenses ont été réalisés en section d’investissement. Le montant des dépenses d’investissements, est passé de 180 M€ en 2010 à 528 M€ en 2016.



Le taux de croissance est passé de -0,7 % en 2009 à plus de + 3,2 % en 2015.



Depuis 2010, la collectivité a consacré notamment :



- 1,1 milliards d’euros pour le chantier de la NRL dont plus de 760 millions d’euros mandatés. Le chantier a généré plus de 1 600 emplois, dont plus d’un millier de nouvelles embauches (plus de 1130 au total).





400 M€ pour les chantiers routiers hors NRL.



- 300 M€ dans un premier plan d’aides aux communes avec plus de 700 entreprises locales attributaires de plus de 2 000 marchés pour un montant total de 610 M€ de travaux. Pour le PRR II, un enveloppe équivalente à été engagée début 2017.

- 250 M€ au programme Trans Eco Express pour le développement des transports en commun.

- plus de 25 M€ pour près de 2 000 logements (réhabilitation et amélioration de l’habitat) et 40 M€ de garantie d’emprunt. En 2017, près de 16 M€ déjà engagés en faveur du logement.



