A la Une ... La Région propose un "tour du chantier de la Nouvelle route du Littoral" dimanche





Entre 8h et 18h, le "NRL Tour" d’une durée d’une heure permettra de présenter aux Réunionnais les différentes phases de construction de ce grand chantier de sécurisation Européen, Français, Réunionnais.



Des navettes partiront de l’Espace Grands Chantiers durant la journée du dimanche 26 novembre



Les places sont limitées, une inscription préalable est donc impérative.



La première navette partira à 8h. La dernière est prévue à 16H30.



Les départs se feront en bus depuis le Barachois (au niveau de l’Espace des Grands Chantiers).



Des navettes gratuites jusqu’à Saint-Denis, partiront également de Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-Benoît.



Inscrivez-vous dès maintenant

- par téléphone : 0262 29 51 15 de 9h à 17h

- par mail : edgc@cr-reunion.fr

- en suivant ce formulaire : Inscrivez-vous :



Rappel :



Par mesure de sécurité, les places sont limitées !



