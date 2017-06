La Région célèbre "La Réunion des talents" La Réunion Positive Aline Murin Hoarau, entourée d’une pléïade de musiciens et de chanteurs a rendu hommage aux artistes réunionnais et plus particulièrement aux élèves des CRR pour leur implication dans la reconnaissance du savoir faire musical local. Cette année, Nicole Dambreville et François Mandrin étaient les parrains de la manifestation.

L’historique :



La Région célèbre depuis 2011 "La Réunion des Talents", donnant ainsi à voir la qualité de la formation de ses élèves à travers un spectacle de gala.



Après avoir été parrainé par Firmin Viry et Davy Sicard en 2011, Michou et Frédéric Joron en 2012, un hommage particulier est rendu en 2013 au professeur de percussions afrocubaines disparu, Jean-Luc Ceddaha. En 2014, à l’occasion de l’année régionale de la jeunesse et de la réussite, Audrey Dardenne et Willy Philéas ont parrainé la promotion de diplômés 2013- 2014. À noter que l’année 2014 marquait les 10 ans de la disparition de Gramoun Lélé, père de Willy Philéas et qui a donné son nom au centre de Saint-Benoît du CRR.



En 2015, Iza et Gilbert Pounia ont été marraine et parrain de la promotion.

En 2016, le CRR a mis en lumière une fois de plus des Talents Réunionnais : une comédienne professionnelle ancienne élève du CRR et un danseur-chorégraphe-directeur de compagnie avant d’aller se former en Métropole et en Nouvelle-Zélande.





UN CONSERVATOIRE RÉVÉLATEUR DES TALENTS RÉUNIONNAIS



François Vigneron, Directeur du CRR de Saint-Benoît : "Le CRR est une véritable pépinière d’émergence de talents ; tous les ans ont lieu au Conservatoire des examens permettant l’évaluation des élèves et leur passage d’un cycle à l’autre."



