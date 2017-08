La Région avec la mairie de St Denis, contre les commerçants

A La Réunion, on n’est pas un à paradoxe près. Alors qu’il se murmure de plus en plus fort que Didier Robert se préparerait à briguer la mairie de Saint-Denis aux prochaines élections municipales ; alors que son protégé, Jean-Jacques Morel, n’a eu de cesse de critiquer la gestion communale du « clan Annette » comme il l’appelle ; voilà que les « Car Jaune » gérés par la Région Réunion depuis le 1er janvier se rangent aux côtés de la mairie pour approuver le nouveau plan de circulation dionysien.



Pour ceux qui n’auraient pas suivi ni subi les embouteillages monstres de Saint-Denis, rappelons que la mairie, à la demande de la Cinor, a revu le plan de circulation du centre-ville, rendant la rue Félix Guyon quasiment interdite aux voitures qui du coup, sont obligées de se rabattre sur les axes voisins, non dimensionnés pour accueillir un tel flux. Le centre-ville se trouve donc paralysé, jusqu’au petit marché. Et les commerçants se plaignent à juste titre de ce changement réalisé sans concertation, qui entraîne et entraînera une perte de chiffre d’affaires importante et une désaffection accrue du centre historique au bénéfice des grands centres commerciaux de la périphérie. Les commerçants demandent donc un retour à la situation précédente, le temps de trouver une solution partagée.



On aurait pu penser que Didier Robert, qui se vante de vouloir soutenir le tissu économique réunionnais, soit aux côtés des commerçants lésés et inquiets, comme ses vice-présidents Ibrahim Patel et Bernard Picardo l’ont fait à leur titre de présidents de chambre consulaire. Eh bien, c’est tout le contraire qui se produit puisque les Car Jaune, managés par Fabienne Couapel-Sauret, proche de Didier Robert, relaient la pétition lancée par Citalis pour s’opposer à la demande des commerçants. (page facebook Car Jaune, post du 23 août à 8h32)



De deux choses l’une. Ou Didier Robert fait comme la feuille vacoa, et coupe de tous côtés. Ou les Car Jaune et Fabienne Couapel-Sauret ont pris sur eux de relayer une initiative qui va pourtant à l’encontre des promesses de la majorité régionale. En tous les cas, les plus gentils parleront d’un couac de communication. Les plus acerbes ou les plus réalistes penseront que le président de Région essaie de ménager la chèvre et le chou, en envoyant d’un côté ses vice-présidents soutenir les commerçants et en appuyant de l’autre côté l’initiative de la Cinor et de son vice-président Jean-Louis Lagourgue. Bien malin celui qui comprendra quelque chose.



En attendant, la chèvre et le chou sont peut-être temporairement préservés, mais le cabri des commerçants et des automobilistes i mange salade.